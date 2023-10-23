Российские карты UnionРay не будут работать за границей с 3 ноября

С 3 ноября россияне не смогут использовать карты UnionPay банка "Русский стандарт" в других странах. Это связано с новыми санкциями американского Минфина.
Новые санкции США ударили по нескольким российским банкам, в том числе санкции распространились на "Русский стандарт".
"Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платежной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом"
– "Русский стандарт"
В санкционном списке американского министерства финансов оказались также "Почта банк", "Абсолют банк", ХКФ-банк, ВБРР и другие.
Всего банковские карты UnionРay в РФ выпускают менее десяти кредитно-финансовых организаций. В странах Европы операции по ним зачастую не проходят.
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