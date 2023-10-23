Египет установил танки у КПП "Рафах"

На границе Египта с сектором Газа выстроились танки. В Египте опасаются наплыва беженцев из Газы.
Египетские танки и бронетехника появились в районе КПП "Рафах" на границе с Газой, информирует The Times of Israel.
Согласно сведениям газеты, погранпункта стоят десятки единиц бронетехники. По всей видимости, мера связана с возможным потоком беженцев из анклава на фоне операции Израиля в Газе.
Напомним, КПП "Рафах" с момента обострения закрыт, периодически он открывается на один-два часа исключительно для того, чтобы пропустить несколько автомобилей с гуманитарной помощью в анклав.
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