Египет отказался предоставлять коридоры беженцам из Газы

Опубликовано: 10:17, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Каир отверг идею открытия гуманитарных коридоров для палестинцев из Газы. Власти отказались от такого плана, чтобы "дать палестинцам право отстаивать свое дело", КПП "Рафах" закрыт.

Египетское руководство поговорило с Вашингтоном и другими сторонами об отправке гуманитарной помощи в сектор Газа для палестинцев, сообщает издание Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Каир отверг идею о создании безопасных коридоров для мирных палестинцев. Источники заявляют, что Египет принял такое решение, чтобы "защитить право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю".

Стоит добавить, что Каир перекрыл последний контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. В настоящее время он по-прежнему не функционирует.

Ранее в США рассказали о переговорах с Израилем и Египтом по перевозкам мирных граждан из Газы. Президентская администрация работает над их вывозом через южный коридор.