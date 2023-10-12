Египет отказался предоставлять коридоры беженцам из Газы

Каир отверг идею открытия гуманитарных коридоров для палестинцев из Газы. Власти отказались от такого плана, чтобы "дать палестинцам право отстаивать свое дело", КПП "Рафах" закрыт.
Египетское руководство поговорило с Вашингтоном и другими сторонами об отправке гуманитарной помощи в сектор Газа для палестинцев, сообщает издание Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что Каир отверг идею о создании безопасных коридоров для мирных палестинцев. Источники заявляют, что Египет принял такое решение, чтобы "защитить право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю".
Стоит добавить, что Каир перекрыл последний контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. В настоящее время он по-прежнему не функционирует.
Ранее в США рассказали о переговорах с Израилем и Египтом по перевозкам мирных граждан из Газы. Президентская администрация работает над их вывозом через южный коридор.