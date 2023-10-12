Мусульмане России открыли сбор для палестинцев

Опубликовано: 4:33, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ДУМ России объявил о начале сбора денег для пострадавших в Палестине. Там заявили, что мусульмане молятся за скорейшее разрешение конфликта на Ближнем Востоке.

Зампред Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов сообщил о начале сбора представителями ислама страны денежных средств для пострадавших палестинцев.

"События в секторе Газа и на юге Израиля отзываются в наших сердцах болью и тревогой. На священной для всех авраамических религий земле вновь идут кровопролитные столкновения"

- Ильдар Аляутдинов

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что сегодня в регионе продолжают гибнуть мирные люди, а эскалация насилия, притеснение и нарушение гражданских прав палестинцев не прекращаются.

Зампред заявил, что в этой связи российские мусульмане открыли сбор средств для помощи мирным палестинцам. Аляутдинов добавил, что все собранные деньги пойдут на медикаменты пострадавшим.

Он отметил, что мусульмане молятся за скорейшее завершение конфликта на Ближнем Востоке и призвал всех не поддаваться провокациям.