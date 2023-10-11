Путин поддержал Эрдогана в палестинском вопросе

Опубликовано: 21:53, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Владимир Путин поддержал Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе создания палестинского государства. Он отметил, что Россия и Турция всегда выступала за исполнения решений СБ ООН.

Президент России Владимир Путин выразил поддержку своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в вопросе создания независимого палестинского государства.

Он отметил, что и Россия, и Турция всегда выступали за исполнение решений Совбеза ООН.

"Я имею в виду, прежде всего, создание независимого палестинского государства. В этом корень всех проблем"

- Владимир Путин

Глава государства также сообщил, что сегодня мусульмане всего мира называют палестинскую проблему проявлением несправедливости, которая отзывается в сердцах всех представителей ислама.

Ранее Эрдоган заявил, что ближневосточный вопрос решит создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Он призвал все региональные страны взять на себя ответственность за установление мира и воздержаться от шагов, которые могут привести к еще большей крови.