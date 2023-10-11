Путин поддержал Эрдогана в палестинском вопросе

Президент России Владимир Путин выразил поддержку своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в вопросе создания независимого палестинского государства.
Он отметил, что и Россия, и Турция всегда выступали за исполнение решений Совбеза ООН.
"Я имею в виду, прежде всего, создание независимого палестинского государства. В этом корень всех проблем"
- Владимир Путин
Глава государства также сообщил, что сегодня мусульмане всего мира называют палестинскую проблему проявлением несправедливости, которая отзывается в сердцах всех представителей ислама.
Ранее Эрдоган заявил, что ближневосточный вопрос решит создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Он призвал все региональные страны взять на себя ответственность за установление мира и воздержаться от шагов, которые могут привести к еще большей крови.