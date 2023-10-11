Эрдоган: на Ближнем Востоке идет не война, а массовое убийство

Опубликовано: 13:45, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Глава турецкого государства оценил происходящее на Ближнем Востоке как массовое убийство и выразил опасение, что конфликт может затянуться. В частности, к этому может привести военное вмешательство США.

Турецкий лидер, оценивая эскалацию палестино-израильского конфликта, выразил уверенность, что происходящее там – это не война, а массовое убийство.

«Непропорциональное применение силы против сектора Газа, лишенное какого-либо морального обоснования, может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене. Этот конфликт, который ведется постыдными методами, не война, а массовое убийство»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Далее он указал на то, что Анкара считает неправильным какие-либо действия против мирных жителей.

«Мы считаем, что у войны также есть мораль и что стороны должны ее соблюдать. К сожалению, этот принцип грубо нарушается в конфликтах в Израиле и секторе Газа»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Накануне турецкий лидер также выступил с рядом заявлений по вопросу ближневосточного кризиса.

В частности, он заявил, что результатом вмешательства в конфликт американского авианосца Gerald Ford, который США направили в Средиземноморье, может привести к большому числу невинных жертв.

Также Эрдоган выразил мнение о том, что положить конец конфликту можно лишь путем создания независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.