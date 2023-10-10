Турция готова стать посредником между Израилем и Палестиной

Опубликовано: 7:57, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция готова стать посредником в решении палестино-израильского конфликта и организовать встречу лидеров двух стран, сообщил турецкий дипломат.

Посредством дипломатических каналов Турция предложила Израилю и Палестине стать посредником в решении конфликта и организовать встречу лидеров этих стран, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

"Буквально вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с лидерами Израиля и Палестины. Могу сказать, что это были очень конструктивные переговоры. Господин президент призвал стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров. В свою очередь по дипломатическим каналам сторонам была донесена готовность Анкары оказать любое посредничество, вплоть до организации встречи лидеров"

- турецкий дипломат

МИД Турции также продолжает контакты с западными партнерами по урегулированию конфликта, предупреждая их об опасности расширения географии конфликта, что приведет к непредсказуемым последствиям, - добавил собеседник РИА Новости.