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ХАМАС заговорило о перемирии с Израилем – СМИ

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Радикальное палестинское движение ХАМАС, в субботу атаковавшее Израиль, сегодня, спустя два с половиной дня, завело речь о перемирии. О соответствующих шагах сообщают СМИ.

Вопрос о перемирии с Израилем после почти трех дней масштабных боевых действий подняло радикальное палестинское движение ХАМАС. По крайней мере, о такой возможности заявил его официальный представитель.

О его готовности рассмотреть этот вариант развития событий сообщает Reuters.

Посредничество Турции

Отметим, что желание выступить посредником уже выразил президент Турции.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган обозначил позицию Анкары по палестино-израильскому противостоянию.

"Точно так же, как мы выступаем против угнетения, преследования, угрозы жизни и имуществу палестинцев со стороны израильских сил безопасности, мы выступаем против беспорядочных действий против израильских граждан"

– турецкий лидер

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