ХАМАС заговорило о перемирии с Израилем – СМИ

Радикальное палестинское движение ХАМАС, в субботу атаковавшее Израиль, сегодня, спустя два с половиной дня, завело речь о перемирии. О соответствующих шагах сообщают СМИ.
Вопрос о перемирии с Израилем после почти трех дней масштабных боевых действий подняло радикальное палестинское движение ХАМАС. По крайней мере, о такой возможности заявил его официальный представитель.
О его готовности рассмотреть этот вариант развития событий сообщает Reuters.
Посредничество Турции
Отметим, что желание выступить посредником уже выразил президент Турции.
Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган обозначил позицию Анкары по палестино-израильскому противостоянию.
"Точно так же, как мы выступаем против угнетения, преследования, угрозы жизни и имуществу палестинцев со стороны израильских сил безопасности, мы выступаем против беспорядочных действий против израильских граждан"
– турецкий лидер