ХАМАС обещает казнить израильских заложников за обстрелы без предупреждения

Палестинская организация ХАМАС будет казнить заложников, которые были захвачены ее боевиками во время атаки на Израиль. Ее заявление процитировал телеканал Al Hadath.
"Ответом на атаки [ВС Израиля] по жилым зданиям и гражданским объектам [в секторе Газа] станут казни израильских заложников"
– ХАМАС
Эти казни, уточняется в сообщении, будут запечатлены на видео. Ролики радикалы обещают размещать в социальных сетях.
Представитель "Бригады Аль-Кассам", которая представляет собой военное крыло ХАМАС, рассказал подробности планируемых боевиками преступлений.
"С этого момента мы объявляем, что каждое нападение на мирных людей и их дома без предварительного предупреждения будет встречено, к сожалению, казнью одного из гражданских заложников нашего врага, и мы будем транслировать казнь в формате аудио и видео"
– Абу Убайда