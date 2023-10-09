ХАМАС обещает казнить израильских заложников за обстрелы без предупреждения

Опубликовано: 20:59, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Радикальная группировка ХАМАС, управляющая сектором Газа, переходит к казням заложников, которые были захвачены в Израиле во время начавшейся в субботу атаки. О планах совершать казни в прямом эфире сообщил представитель организации.

Палестинская организация ХАМАС будет казнить заложников, которые были захвачены ее боевиками во время атаки на Израиль. Ее заявление процитировал телеканал Al Hadath.

"Ответом на атаки [ВС Израиля] по жилым зданиям и гражданским объектам [в секторе Газа] станут казни израильских заложников"

– ХАМАС

Эти казни, уточняется в сообщении, будут запечатлены на видео. Ролики радикалы обещают размещать в социальных сетях.

Представитель "Бригады Аль-Кассам", которая представляет собой военное крыло ХАМАС, рассказал подробности планируемых боевиками преступлений.

"С этого момента мы объявляем, что каждое нападение на мирных людей и их дома без предварительного предупреждения будет встречено, к сожалению, казнью одного из гражданских заложников нашего врага, и мы будем транслировать казнь в формате аудио и видео"

– Абу Убайда