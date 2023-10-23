Израиль включил Северный Кавказ в "черный список"

Власти Израиля призвали своих граждан избегать поездок в регионы Северного Кавказа. В Тель-Авиве попросили их покинуть указанные места. В "черном списке" оказались все субъекты СКФО и Кубань.

МИД и Совбез Израиля призвали своих граждан воздержаться от поездок на Северный Кавказ, сказано в совместном сообщении двух ведомств.

В ведомствах заявили, что данное решение было принято из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы, а также на фоне операции Израиля "Железные мечи". Там также подчеркнули, что в регионах СКФО возможны новые акции протеста и акты насилия против израильских/еврейских объектов.

В "черном списке" Израиля оказались все субъекты округа, включая Ставропольский край, а также Краснодарский край. МИД и СБ рекомендовали своим гражданам покинуть эти регионы.