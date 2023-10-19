АМОР организовал Интеллектуальную эстафету в Москве

В Москве прошел финальный этап Интеллектуальной эстафеты. Организатором выступило Азербайджанское молодежное объединение России.

В Московском доме национальностей, 27 октября, прошел финальный этап Интеллектуальной эстафеты. Организатором выступило Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР).

Первая интеллектуальная эстафета стартовала 19 октября. Она состояла из трех этапов. В течение нескольких дней участники соревновались в "Брейн-ринге", "Угадай мелодию" и "Квизе по правилам "Что?Где?Когда?".

Участниками интеллектуальных игр стали свыше 100 студентов и выпускников образовательных учреждений столицы России. По их итогам первое место заняла команда МГИМО "Бута". В тройку также вошли команды МГТУ имени Баумана "БауманкаAz" и Финансового университета "ФинTime".

Стоит добавить, что АМОР традиционно организовывает различные интеллектуальные соревнования, которые пользуются популярностью среди молодежи.