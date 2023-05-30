Генеральный директор Объединения культурных центров Восточного административного округа Москвы Александр Москалёв:
Сегодня мы представляем выставку традиционных предметов быта и книг о культуре Азербайджана. Представили азербайджанской стороны передадут для нашей библиотеки книги на азербайджанском языке и книги о культуре Азербайджана, чтобы наши читатели могли больше узнать об этой стране. Мы открыли эту библиотеку этнографии в прошлом году, и она призвана объединить культуры народов, которые живут на территории России, культуры народов, которые являются нашими соседями, и рассказывать о них москвичам.
Азербайджанцы - наши давние друзья и соседи. Мы жили вместе в одной стране. Сейчас культурные и творческие связи между нашими государствами неуклонно развиваются. В Москве есть музыкальная школа имени великого азербайджанского композитора Кара Караева. Запрос такой есть, потому что любое расширение кругозора, в том числе по культуре, по этнографии соседних стран - всегда интересно и среди москвичей это всегда пользуется популярностью
- заявил Александр Москалёв.
Азербайджанское молодежное объединение России было организовано в 2009 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, которая и сейчас является почетным председателем этой организации.
О представленных на выставке экспонатах рассказал председатель АМОР Джейхун Гусейнов:
Мы собрались в Библиотеке этнографии, которая является одним из культурных центров востока столицы, объединяющим центром. Это не первый наш проект с Объединенными культурными центрами Москвы. Сегодня в библиотеке представлено большое количество произведений об Азербайджане, о выдающихся азербайджанцах, о деятелях политики, культуры. Есть даже азербайджанские народные сказки, которые пользуются большим успехом среди маленьких посетителей. В течение недели здесь также будет размещена экспозиция, связанная с Азербайджаном, историей, культурой, историческим наследием; чеканные изделия, гончарные изделия, музейные экспонаты.
Очень большое удовольствие работать с такими партнерами. Приятно иметь такую поддержку в лице администрации города. Огромное спасибо за популяризацию азербайджанской культуры, истории, наследия, за построение новых мостов дружбы между двумя братскими народами
- заявил Джейхун Гусейнов.
Библиотека пользуется огромной популярностью среди жителей столицы и привлекает как взрослых, так и детей, учащихся школ всего Восточного административного округа Москвы. Благодаря новому пополнению фонда, читатели смогут проникнуться культурой народов.