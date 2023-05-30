В московской библиотеке этнографии началась неделя Азербайджана. Представители Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) передали библиотеке несколько книг, которые всю неделю будут представлены на тематической выставке.

Генеральный директор Объединения культурных центров Восточного административного округа Москвы Александр Москалёв:

Сегодня мы представляем выставку традиционных предметов быта и книг о культуре Азербайджана. Представили азербайджанской стороны передадут для нашей библиотеки книги на азербайджанском языке и книги о культуре Азербайджана, чтобы наши читатели могли больше узнать об этой стране. Мы открыли эту библиотеку этнографии в прошлом году, и она призвана объединить культуры народов, которые живут на территории России, культуры народов, которые являются нашими соседями, и рассказывать о них москвичам.

Азербайджанцы - наши давние друзья и соседи. Мы жили вместе в одной стране. Сейчас культурные и творческие связи между нашими государствами неуклонно развиваются. В Москве есть музыкальная школа имени великого азербайджанского композитора Кара Караева. Запрос такой есть, потому что любое расширение кругозора, в том числе по культуре, по этнографии соседних стран - всегда интересно и среди москвичей это всегда пользуется популярностью

- заявил Александр Москалёв.

Азербайджанское молодежное объединение России было организовано в 2009 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, которая и сейчас является почетным председателем этой организации.

О представленных на выставке экспонатах рассказал председатель АМОР Джейхун Гусейнов:

Мы собрались в Библиотеке этнографии, которая является одним из культурных центров востока столицы, объединяющим центром. Это не первый наш проект с Объединенными культурными центрами Москвы. Сегодня в библиотеке представлено большое количество произведений об Азербайджане, о выдающихся азербайджанцах, о деятелях политики, культуры. Есть даже азербайджанские народные сказки, которые пользуются большим успехом среди маленьких посетителей. В течение недели здесь также будет размещена экспозиция, связанная с Азербайджаном, историей, культурой, историческим наследием; чеканные изделия, гончарные изделия, музейные экспонаты.

Очень большое удовольствие работать с такими партнерами. Приятно иметь такую поддержку в лице администрации города. Огромное спасибо за популяризацию азербайджанской культуры, истории, наследия, за построение новых мостов дружбы между двумя братскими народами

- заявил Джейхун Гусейнов.

Библиотека пользуется огромной популярностью среди жителей столицы и привлекает как взрослых, так и детей, учащихся школ всего Восточного административного округа Москвы. Благодаря новому пополнению фонда, читатели смогут проникнуться культурой народов.