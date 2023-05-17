На ВДНХ открылась выставка, посвященная Гейдару Алиеву

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка: "Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство", посвященная столетию государственного и политического деятеля, общенационального лидера Азербайджана. Выставка организована при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Москве.

В экспозиции представлены произведения азербайджанских мастеров изобразительного искусства ХХ – начала XXI века, а также фотографии, посвященные деятельности и жизненному пути Гейдара Алиева.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы:

С конца апреля во многих российских городах проводятся мероприятия, посвященные столетию выдающегося государственного политического деятеля Гейдара Алиевича Алиева, который стал своего рода "мостом" между Азербайджаном и Россией. Он работал в Москве первым заместителем председателя Совета Министров СССР, был членом Политбюро Коммунистической партии Советского Союза. Я знал Гейдара Алиева, когда он руководил советским Азербайджаном, а я был композитором, певцом, артистом и всегда чувствовал его заботу о молодых, творческих людях. Благодаря его помощи, его вниманию, мы стали известными людьми в Советском Союзе.

Когда Гейдар Алиев вернулся к власти в 1993 году, чтобы спасти свою страну от неминуемого развала, я работал министром культуры, и Гейдар Алиевич оставил меня в своей команде. 10 лет я был министром культуры в команде Гейдара Алиева. Это школа и человеческая, и жизненная, школа правильной работы, целеустремленности. Это диплом, который не выдают нигде в мире. Память о Гейдаре Алиеве сближает азербайджанские и российские народы.

- заявил Полад Бюльбюль оглы.

Директор павильона ”Азербайджан” Саадат Кадырова:

Гейдар Алиевич - масштабная фигура. Я с самого детства знала это имя, его всегда с большим пиететом произносили в нашей семье и в нашем доме. С приходом Гейдара Алиевича началась важная веха в становлении такого понятия как ”азербайджанцы всего мира”, ”азербайджанская диаспора всего мира”. Гейдар Алиевич первым стал поднимать такие вопросы как объединение, поддержка азербайджанцев далеко за пределами Азербайджана. Он создал комитет по работе с диаспорой. Поверьте, для тех, кто родился и вырос далеко за пределами своей исторической Родины, это очень важный момент и очень важный факт.

Нынешний президент, Ильхам Гейдарович, продолжает эту славную традицию. Он вернул Карабах Азербайджану, азербайджанцам во всем мире, потому что во время 44-дневной войны, где бы мы ни жили и чем бы мы не занимались, наши сердца бились в унисон, и мы все ждали выступлений президента о том, что происходит на нашей исторической Родине

- заметила Саадат Кадырова.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман:

В далеком 2001 году я брал интервью у Гейдара Алиева, в котором он рассказал, что мечтал стать художником. Он приехал поступать в Баку из Нахичевани, но там узнал, что нет института, где учат на художника, зато есть архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института. Он поступил на архитектурный факультет. И если говорить в таком широком смысле слова, он стал художником и архитектором. Архитектором того великого здания, которым стал современный Азербайджан. Фундамент современного передового, глядящего вперед Азербайджана, который сегодня так уверенно ведет президент Ильхам Алиев, заложил великий архитектор Гейдар Алиев.

Директор Института политических исследований Сергей Марков:

В судьбе Гейдара Алиева было три значимых исторических этапа. Причем каждого из этих этапов хватило бы на то, чтобы стать выдающимся государственным деятелем. Огромное счастье для нашего братского, близкого нам по сердцу народа, что его сын возглавил страну в такие переломные моменты. Мы хорошо помним знаменитую фразу тогдашнего лидера страны Леонида Брежнева ”широко шагает Азербайджан”. Уже сколько прошло десятилетий, а все помнят эту фразу, и сказана она была непосредственно Гейдару Алиеву, руководителю советского Азербайджана.

Занимая посты в Москве, он, в частности, руководил Комиссией по оперативным вопросам. Что такое Комиссия по оперативным вопросам? Это на 10% решение проблем, связанных с техногенными катастрофами, то есть спасение жизней людей, которые попали в сложную ситуацию, а на 90% - это обеспечение строительства трубопроводов. Поэтому те доходы, которые сейчас получает российский бюджет, во многом результат работы Комиссии по оперативным вопросам, которую возглавлял Гейдар Алиевич Алиев

- напомнил Сергей Марков.

Потом, работая в независимом Азербайджане, он буквально спас страну, потушил разгорающееся пламя. Политическое и государственное наследие Гейдара Алиева еще ждет своих вдумчивых исследований. Не всем постсоветским республикам так повезло с руководителями, как повезло Азербайджану. Этот огромный позитивный опыт тоже достоин тщательного изучения

- сказал Марков.

Непосредственно о выставке рассказал директор Азербайджанского национального музея искусств Чингиз Фарзалиев:

Это небольшая часть выставочной деятельности, которая развернулась к юбилею Гейдара Алиевича. В Баку проходит десяток выставок, четыре - в Шуше. А это уже вторая выставка в Москве. На ней представлены работы корифеев азербайджанского изобразительного искусства. Это Бахруз Кенгерли, основоположник азербайджанского реалистического искусства. Здесь и работы Алекпера Рзакулиева, который рисовал только старый Баку из своих воспоминаний. Он сидел в сталинских лагерях, и после этого изображал свои воспоминания детства, был честным, преданным, прекрасным художником.

Русская школа, безусловно, сыграла огромную роль в нашем творчестве, в изобразительном искусстве. Почти все художники здесь представленные, получили образование или в Москве, или в Академии художеств в Ленинграде. Здесь представлена работа Таира Салахова ”Утренний эшелон”. А что касается любимых работ Гейдара Алиевича, я думаю, что портрет его супруги Зарифы ханум работы народного художника Азербайджана Октая Садыхзаде был самой его любимой картиной

- убежден Чингиз Фарзалиев.

Выставка будет проходить до 19 июня.