Израиль отрицает начало наземной операции в секторе Газа, ООН призвала к перемирию

Расширение боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа не означает запуска сухопутной операции против ХАМАС, сообщили в Израиле и США.

Боевые действия, которые израильские военные ведут в данный момент в секторе Газа, не представляют собой первый этап сухопутной операции.

Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на источник в Вашингтоне: он заявил, что ведущиеся сейчас бои не предполагают широких масштабов. Аналогичное заявление сделал представитель израильской армии Петер Лернер.

В то же время, в ХАМАС сообщают о вторжении подразделений ЦАХАЛ в сектор Газа, ведутся бои. Появляются заявления и о том, что Израиль ведет атаки одновременно с воздуха, моря и суши. Кроме того, уже несколько часов на территории сектора нет мобильной связи, отсутствует интернет – в Палестине заявили, что израильские удары вывели из строя инфраструктуру.

Резолюция Генассамблеи ООН

Сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, подготовленную арабскими странами и внесенную Иорданией, пишет ТАСС.

Документ призывает к немедленному гуманитарному перемирию в секторе Газа, соблюдению международного гуманитарного права, обеспечению Газы вещами первой необходимости и ряд других положений по защите палестинского народа.