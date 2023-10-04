Вестник Кавказа
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В Иране начались военные учения

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия Ирана проводит двухдневные учения. Маневры проводятся с целью повышение уровня сдерживания возможных угроз.

Иран на фоне палестино-израильской эскалации проводит военные учения "Эктэдар 1402" (Иктидар) или "Мощь" 2023.

"Сухопутные силы армии Исламской Республики Иран начали учения "Эктэдар 1402", в которых примут участие различные бронетанковые, пехотные, мобильные штурмовые бригады, силы быстрого реагирования ракетных, вертолетных войск, беспилотных отрядов, инженерные войска и прочие элементы поддержки (ведения военных действий)"

– бригадный генерал ВС Ирана Карим Чашак

В маневрах примут участие свыше 200 вертолетов, а военные за два дня преодолеют 1,1 тыс км, рассказал Чашак агентству Fars.

Учения проходят в центре Ирана, неподалеку от Исфахана. Они призваны повысить боеспособность и боеготовность сухопутных сил иранской армии и повысить уровень сдерживания вероятных угроз.

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В Иране пройдут масштабные военные учения
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