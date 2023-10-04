В Иране начались военные учения

Иран на фоне палестино-израильской эскалации проводит военные учения "Эктэдар 1402" (Иктидар) или "Мощь" 2023.
"Сухопутные силы армии Исламской Республики Иран начали учения "Эктэдар 1402", в которых примут участие различные бронетанковые, пехотные, мобильные штурмовые бригады, силы быстрого реагирования ракетных, вертолетных войск, беспилотных отрядов, инженерные войска и прочие элементы поддержки (ведения военных действий)"
– бригадный генерал ВС Ирана Карим Чашак
В маневрах примут участие свыше 200 вертолетов, а военные за два дня преодолеют 1,1 тыс км, рассказал Чашак агентству Fars.
Учения проходят в центре Ирана, неподалеку от Исфахана. Они призваны повысить боеспособность и боеготовность сухопутных сил иранской армии и повысить уровень сдерживания вероятных угроз.