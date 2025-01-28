Вестник Кавказа

ВМС России, Китая и Ирана устроят учения возле Чабахара

ВМС России, Китая и Ирана устроят учения возле Чабахара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередные морские учения российских, китайских и иранских ВМС состоятся на следующей неделе. Местом встречи назначен восточный иранский порт Чабахар.

Как рассказали в Минобороны Китайской Народной Республики, ВМС Китая вместе с военными моряками России и Ирана организуют трехсторонние учения неподалеку от иранских берегов.

Уточняется, что учения будут проводиться неподалеку от порта Чабахар. Точная дата не раскрывается, известно лишь, что они назначены на первую половину текущего месяца, то есть должны состояться в течение следующей недели.

"Военно-морские силы Китая, России и Ирана в первой половине марта проведут совместные учения"

– Минобороны Китая

Также китайское ведомство не проинформировало ни о целях учений, ни об их программе.

Напомним, что Чабахар является самым восточным портом Ирана, он расположен всего в 100 км от пакистанской границы.

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