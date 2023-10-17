ХАМАС: упавшая на больницу в Газе ракета «испарилась»

ХАМАС не представил доказательств удара ракеты по больнице в Газе. Там заявили, что она «испарилась». При этом члены организации предложили представителям СМИ приехать для изучения на основании имеющихся доказательств.

Американское издание The New York Times сообщило, что движение ХАМАС не представило материальных доказательств по удару ракеты по больнице в Газе.

Сами члены организации заявляют, что ракета, упавшая на больницу в Газе, «растворилась, как соль в воде».

«Она испарилась. Ничего не осталось»

- представитель ХАМАС Гази Хамад

При этом глава медслужбы ХАМАС Салама Мааруф предложила сотрудникам NYT приехать в Газу для изучения на основании имеющихся доказательств. Она подчеркнула, что движение не будет предоставлять осколки ракет, «которые убивают наших людей».

Больница в Газе

Ранее СМИ сообщали об ударе по больнице в Газе, в результате чего погибли сотни мирных жителей города. Сразу после удара по больнице арабские и мусульманские страны обвинили Израиль во взрыве. Израиль в свою очередь возложил ответственность за удар на группировку «Исламский джихад», которая опровергла данное заявление.