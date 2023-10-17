ХАМАС: упавшая на больницу в Газе ракета «испарилась»

Американское издание The New York Times сообщило, что движение ХАМАС не представило материальных доказательств по удару ракеты по больнице в Газе.
Сами члены организации заявляют, что ракета, упавшая на больницу в Газе, «растворилась, как соль в воде».
«Она испарилась. Ничего не осталось»
- представитель ХАМАС Гази Хамад
При этом глава медслужбы ХАМАС Салама Мааруф предложила сотрудникам NYT приехать в Газу для изучения на основании имеющихся доказательств. Она подчеркнула, что движение не будет предоставлять осколки ракет, «которые убивают наших людей».
Больница в Газе
Ранее СМИ сообщали об ударе по больнице в Газе, в результате чего погибли сотни мирных жителей города. Сразу после удара по больнице арабские и мусульманские страны обвинили Израиль во взрыве. Израиль в свою очередь возложил ответственность за удар на группировку «Исламский джихад», которая опровергла данное заявление.