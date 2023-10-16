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Израиль нанес удар по Ливану

Израиль нанес удар по Ливану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия обороны Израиля нанесла упреждающий удар по территории ливанской территории. США рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Ливана.

Удар по военному формированию в Ливане был нанесен Армией обороны Израиля. Об этом сообщает ЦАХАЛ, уточняя, что это был упреждающий удар, так как с ливанской территории готовилась атака на населенный пункт Шломи.

«Ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке на территории Ливана, а также по пункту запуска противотанковых ракет»

– пресс-служба ЦАХАЛ

Уточняется, что Ливан планировал ракетную атаку Шломи. Накануне Израиль информировал о продолжающихся атаках с ливанской территории. В связи со сложившейся ситуацией США рекомендовали своим гражданам покинуть Ливан.

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