Израиль бьет по объектам "Хезболла" в Ливане

В ночь на пятницу израильская армия ударила по инфраструктуре "Хезболла" в Ливане. Также сообщается об уничтожении нескольких боевиков движения.
Минувшей ночью армия Израиля нанесла ряд ударов по военным целям ливанского движения "Хезболла".
"Ночью ЦАХАЛ атаковал ряд военных объектов террористической организации "Хезболлах" в ответ на пуски, осуществленные вчера вечером по израильской территории"
– армия
Уточняется, что под огонь попала инфраструктура, в том числе наблюдательные посты "Хезболла". Также были уничтожены несколько ливанских боевиков, один из них - с помощью беспилотника.
"Кроме того, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по трем террористам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля"
– ЦАХАЛ
Кроме того, израильское военные ударили по ХАМАС в секторе Газа, ранее они получили зеленый свет на вхождение в Газу.