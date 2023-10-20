Израиль бьет по объектам "Хезболла" в Ливане

Опубликовано: 10:30, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ночь на пятницу израильская армия ударила по инфраструктуре "Хезболла" в Ливане. Также сообщается об уничтожении нескольких боевиков движения.

Минувшей ночью армия Израиля нанесла ряд ударов по военным целям ливанского движения "Хезболла".

"Ночью ЦАХАЛ атаковал ряд военных объектов террористической организации "Хезболлах" в ответ на пуски, осуществленные вчера вечером по израильской территории"

– армия

Уточняется, что под огонь попала инфраструктура, в том числе наблюдательные посты "Хезболла". Также были уничтожены несколько ливанских боевиков, один из них - с помощью беспилотника.

"Кроме того, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по трем террористам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля"

– ЦАХАЛ

Кроме того, израильское военные ударили по ХАМАС в секторе Газа, ранее они получили зеленый свет на вхождение в Газу.