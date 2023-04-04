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Ереван требует отставки Пашиняна

Ереван требует отставки Пашиняна
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ереване прошел митинг с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна. По словам несогласных, его власть – источник всех проблем в стране.

Участники движения «Вместе» вышли на митинг перед зданием парламента в Ереване. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В числе участников – руководители ряда политических партий, родители погибших военнослужащих и ветераны боевых действий. В частности, собравшиеся заявляют о необходимости отставки Кабмина страны и обеспечения безопасности республиканских границ.

«У нас есть проблема – власть во главе с Пашиняном, которая должна уйти… и [проблема] безопасности взаимосвязана с этой проблемой»

– сказал он, передает РИА Новости.

По словам экс-премьера Армении Гранта Багратяна, сейчас главная проблема в стране, следствием которой являются все остальные – это власть нынешнего главы правительства и его приближенных.

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