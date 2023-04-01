В Турции начали строительство 61 тысячи домов в пострадавших от землетрясений районах

Опубликовано: 5:32, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пострадавших от землетрясений районах Турции появятся 650 тыс новых домов. Строительство 61 тыс зданий уже началось, в течение года планируется возвести еще 319 тыс жилищ.

В 11 провинциях Турции, пострадавших от сильнейших февральских землетрясений, приступили к строительству 61,7 тыс домов, сообщил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что более 7 тыс домов появятся в провинции Газиантеп, еще 649 - в провинции Килис.

Глава государства обратил внимание на то, что в общей сложности в городах и селах, оказавшихся в зоне подземных толчков, будет построено 650 тыс домов, 319 из них намерены возвести в течение одного года.

Эрдоган отметил, что в новых домах будут всего несколько этажей. Такое решение принято в связи с особенностями местной архитектуры, уточнил он.

Президент Турции также заверил, что власти приложат все необходимое, чтобы устранить последствия стихийного бедствия.

Напомним, в начале февраля в Турции произошли сильные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, жертвами которых стали 50 тыс человек. Подземные толчки ощущались также в соседних государствах, включая Сирию, где погибло более 8,5 тыс местных жителей.