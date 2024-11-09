ЧП на стройке в Астане: сорвалась люлька с рабочими

Чрезвычайное происшествие случилось на одной из строительных площадок в Астане. В результате едва ли не пострадали несколько строителей, однако в итоге все окончилось благополучно.

Инцидент при строительстве многоэтажного дома едва не обернулся трагедией в Астане, видео было опубликовано в социальных сетях.

Судя по записи, на стройплощадке частично сорвалась люлька, в которой находились двое рабочих. У нее провис один из тросов, за счет которых она держалась на весу, так что она зависла почти в вертикальном положение.

Однако строители не стали паниковать. Тот, что оказался вверху, передал товарищу снизу молоток, чтобы тот выбил оконное стекло и таким образом смог покинуть люльку. Сам же он выбрался через еще не остекленную нижнюю часть окна.

Видео: Sputnik Казахстан