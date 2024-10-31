Вестник Кавказа

На стройке в Тбилиси погиб водитель грузовика

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Сегодня на одной из строек в Тбилиси с большой высоты упал грузовик, его водитель погиб под грудой земли, обрушившейся на кабину машины.

Сегодня на стройке в Тбилиси погиб водитель грузовика, автомобиль которого сошел с дороги и упал с большой высоты, сообщает грузинский телеканал "Рустави 2".

По неясным пока причинам, водитель не удержал на дороге грузовик, который ехал по насыпи на большой высоте – машина перевернулась и свалилась под откос, а ее груз – полный кузов земли – засыпал кабину вместе с водителей, передает Sputnik Грузия.

Грузинские правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту гибели по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта", ведется следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия.

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