Евро отыграл утреннее падение, взяв новую планку

Опубликовано: 16:52, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в ходе дневных торгов на Московской валютной бирже европейская валюта не только перешла к росту после утреннего падения, но и взяла очередную психологическую планку в 84 рублей впервые с 20 апреля прошлого года.

Курс евро сегодня в ходе валютных торгов Московской биржи превысил планку в 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года. Это произошло на на фоне укрепления европейской валюты на Forex до $1,09 за евро, полагают аналитики.

В пике, в 15:42 мск, курс евро рос на 0,28%, до 84,05 рубля, - передает ТАСС.

А вот курс доллара расчетами "завтра" в 15:33 мск растерял весь утренний успех, упав на 6 копеек, до 77,10 рубля.

Напомним, сегодня утром на открытии торгов на Московской валютной бирже евро начал дешеветь, показав падение курса на 4 копейки – до 83,76 рублей, а вот доллар наоборот демонстрировал рост.