Азербайджан взял под контроль Лачинскую дорогу

Опубликовано: 9:28, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Азербайджана сообщает о взятии под контроль территорий, в том числе дорог и высот, относящихся к старому, прекратившему действовать с сентября, маршруту Лачинского коридора. Теперь Азербайджан контролирует территорию между селами Джагазур и Забух Лачинского района.

Азербайджан взял под контроль ряд высот, дорог и территорий в Лачинском районе АР, сообщает Минобороны Азербайджанской Республики.

В ведомстве отметили, что изменения произошли из-за открытия новой Лачинской дороги.

В общей сложности Азербайджан взял под контроль несколько господствующих высот, а также ряд основных и вспомогательных дорог. Кроме того, теперь Азербайджан контролирует приграничную территорию на обширной площади, располагающуюся между селами Джагазур и Забух Лачинского района АР.

Отметим, что земли, которые взял под контроль Азербайджан, ранее относились к старому маршруту Лачинского коридора, который не действует с сентября. После переноса Лачинского коридора на юго-восток, те земли, на которых он располагался прежде, автоматически должны были вернуться под контроль Азербайджана.