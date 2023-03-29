В Казахстане начал работу новый парламент VIII созыва

Опубликовано: 9:46, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

Сегодня в столице Казахстана прошло совместное заседание палат нового парламента страны VIII созыва, на открытии первой сессии выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев, который рассказал о ходе выборов и дальнейших задачах нового правительства.

В Астане на свою первую сессию сегодня собрались члены нового мажилиса – нижней палаты парламента Казахстана. Перед ними выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что новый парламент отражает весь спектр идеологических взглядов в стране.

"Впервые в парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции", - сказал Токаев на открытии первой сессии парламента восьмого созыва, передает Sputnik Казахстан.

Глава государства отметил, что серьезная конкуренция политических партий за голоса избирателей развернулись в каждом уголке страны, а в целом выборы показали, что страна сделала важный шаг к реальной многопартийности, а новый состав мажилиса отражает весь спектр идеологических воззрений, что стало возможным благодаря масштабным политическим реформам и либерализации законодательства.

Конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы, и предстоящие пять лет станут определяющими для страны: предстоит сформировать качественную законодательную базу для обеспечения динамичного прогресса, для чего потребуется изменить правила и принципы функционирования ее экономики, - отметил президент.

Основой перемен станут новые акценты в экономической политике государства, где будет внедрен комплекс полноценных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Стране нужна "новая волна" предпринимателей, которые способны взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана, и ее ядром должны стать бизнесмены, которые за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело. Нынешняя экономическая модель в Казахстане основывается на привлечении инвестиций в сырьевые секторы, что вынуждает средний бизнес развивается бессистемно. Перед новым правительством страны стоит задача по привлечению в ключевые отрасли экономики значительных инвестиций, включая зарубежные.

Особого внимания требует устаревшая энергетическая инфраструктура, которая работает на пределе возможностей, и сейчас разрабатывается новая модель развития рынка электроэнергетики, направленная на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль. Также нужно улучшить медицинскую инфраструктуру страны, нынешнее состояние которой вызывает немало нареканий, - заявил президент.

Казахстан слишком долго полагался на благоприятную внешнюю конъюнктуру рынка, поэтому многие важнейшие проблемы экономики и общества оставались без внимания.

Стране жизненно необходим рывок в социально-экономическом развитии, чтобы противостоять кризисам и обеспечить достойный уровень жизни гражданам страны.

"Копившиеся годами системные проблемы в экономике и социальной сфере требуют решительных действий. Поэтому придется принимать непопулярные, но эффективные и нужные решения", - добавил глава государства.

Президент Казахстана после консультаций с фракциями внесет на рассмотрение мажилиса кандидатуру премьер-министра и назначит его после получения согласия депутатов.

Напомним, выборы депутатов мажилиса Казахстана прошли 19 марта. Две трети мест, 62 из 98, в палате заняла правящая партия "Аманат". В парламент также прошла партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся как самовыдвиженцы.