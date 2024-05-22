Закон о религиозной одежде в общественных местах обсудят в Казахстане

Законодательные нормы относительно хождения в общественных местах в религиозной одежде могут скоро появится в Казахстане. Законопроект будет рассматривать рабочая группа. Возможен и запрет паранджи в общественных местах.

Появление в общественных местах в религиозной одежде в Казахстане скоро может начать регулироваться особым законом, который разработали депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента), в том числе Ермурат Бапи.

По его словам, принятие документа поможет урегулировать многие, ныне спорные моменты, например, посещение школы в одежде, связанной с религией, передает Zakon.kz.

"Я являюсь одним из инициаторов этого законопроекта, я знаю, какие нормы в него будут заложены, но заранее не могу говорить, так как нормы документа будут обсуждаться на заседании рабочей группы"

– депутат

Законодатель также прокомментировал ситуацию с ношением паранджи в общественных местах. По его словам, он входит в состав соответствующей рабочей группы и, возможно, выступит инициатором запрета появления в парандже на людях.