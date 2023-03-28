В Армении предупредили Владимира Путина о возможных последствиях визита в страну

Опубликовано: 23:57, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения должна будет арестовать президента РФ Владимира Путина, если он приедет в страну, заявил депутат Гагик Мелконян. По его словам, Еревану придется сделать это в случае ратификации Римского статута.

Гагик Мелконян, депутат правящей парламентской фракции Армении "Гражданский договор" рассказал, чем может обернуться для президента России Владимира Путина визит в республику.

Он отметил, что в случае поездки в Ереван глава российского государства может быть арестован. Депутат пояснил, что Армения вынуждена будет сделать это в случае ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

В связи с этим Мелконян выразил мнение, что главе российского государства лучше оставаться в РФ и не приезжать в республику.

Армения готовится присоединиться к Римскому статуту МУС

Армения подписала Римский статут в конце 1990-х годов, однако по-прежнему не ратифицировала его. В прошлую пятницу Конституционный суд Армении признал, что закрепленные Римским статутом обязательства полностью отвечают Конституции страны. Теперь его должен ратифицировать парламент.

Реакция России

Планы Армении присоединиться к Римскому статуту прокомментировали в МИД РФ. В ведомстве назвали их абсолютно неприемлемыми и предупредили Ереван о серьезных последствиях подобного решения.