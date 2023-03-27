Московский Музей Востока покажет выставку "Дагестан Расула Гамзатова"

В Музее Востока в Москве 31 марта откроется выставка "Дагестан Расула Гамзатова", посвященная 100-летию со дня рождения поэта, сообщили в музее-заповеднике "Дагестанский аул".
Выставка создана при помощи музея-заповедника - этнографического комплекса "Дагестанский аул" и посвящена 100-летию со дня рождения поэта, прозаика, публициста, переводчика и общественного деятеля Расула Гамзатова, - говорится в сообщении, передает ТАСС.
Экспонатами выставки станут свыше 80 архивных фотографий, снятых в разные периоды жизни Гамзатова. Также на ней будут представлены свыше 40 живописных и графических произведений художников, предметы декоративно-прикладного искусства, кайтагская вышивка, ювелирные изделия и традиционные женские костюмы народов Дагестана.
Выставка продлится до 9 мая.