Вечер Азербайджана в Шатре Рамадана 2023

В эти дни в Москве после захода солнца любой может разделить праздничный ужин – ифтар и послушать выступления национальных коллективов в Шатре Рамадана.

Шатер Рамадана - ежегодный культурно-благотворительный проект, организуемый Духовным Управлением мусульман при поддержке правительства Москвы в священный для мусульман месяц Рамадан у Мемориальной мечети на Поклонной горе.

Сегодня в Шатре Рамадана прошел вечер Азербайджана.

Говорит руководитель гуманитарных программ Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова:

Священный месяц Рамадан очень дорог для всех мусульман. Это время, когда человек может задуматься, переосмыслить свою жизнь, прийти к чему-то позитивному, отказаться от негативного. Я очень рада, что в уже в седьмой раз по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой, представительство Фонда Гейдара Алиева организовывает это праздник для правоверных мусульман.

В этот раз собралось более 1500 человек, причем был не просто дан обед, а подготовлена целая программа, где присутствующие слушали и молитвы, и проповеди, и национальную музыку. Мы давно сотрудничаем с мечетью на Поклонной горе, и я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится.

- заявила Тамилла Ахмедова.

Проект Шатер Рамадана в Москве реализуется уже 18-й раз. В нем принимают участие представители ОАЭ, Турции, Катара, Ирана, Индонезии, а также стран СНГ. С 22 марта по 23 апреля шатер посетят более 45 тысяч гостей, среди которых официальные представители всех религий России, представители администрации президента, члены Совета Федерации и Госдумы, почетные гости из разных стран, а также ученые, деятели искусств, бизнесмены и спортсмены. Слоган Шатра-2023: "Наставничество. Будь благим примером".

Говорит директор школы при московской религиозной общине "Рисалят" Анас Хазрат Мамедов:

Отрадно, что в центре Москвы проводится такое важное мероприятие для мусульман. Это сплачивает мусульман и христиан; азербайджанский и русский народы, а также представителей других народов, проживающих в Москве. Здесь мы показываем красоту нашей кухни, а главное, то, что мы должны жить вместе, дружно. Мы все – дети Адама, и это должно сплачивать нас. Бывает, что после таких мероприятий люди находят друзей, женятся, делают совместные проекты. Дай Бог, чтобы не только по всей России, но и по всему миру люди сплотились, объединились. Да поможет нам в том Всевышний