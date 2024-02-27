"Шатер Рамадана" стартует в Москве через неделю

В следующий понедельник в российской столице состоится торжественная церемония открытия социально-благотворительного проекта "Шатер Рамадана". В текущем году его, как ожидается, посетят более 80 тыс человек.

На следующей неделе в Москве начнется 19-й по счету "Шатер Рамадана". Об этом сказано в сообщении, распространенном Духовным управлением мусульман российской столицы, которое выступает организатором проекта.

Поддержку ему в этом оказывают Духовное управление мусульман России и столичное правительство.

Традиционно культурно-благотворительный проект проходит в месяц Рамадан по мусульманскому календарю. В нынешнем году он начнется 11 марта, а завершится – 9 апреля.

Ожидается, что в течение месяца площадки "Шатра" посетят свыше 80 тыс человек.

"В основе проекта – проведение благотворительных ифтаров (разговения) на протяжении всего месяца Рамадан. Кроме этого, дополнительно будет организована раздача ифтар-боксов <…> Также планируется проведение уже традиционных шахматного турнира и конкурса чтецов Корана. Гостей порадуют подарки и розыгрыши призов"

– ДУМ Москвы

В сообщении также сказано, что культурная программа будет проходить перед разговением, планируется организовать видеотрансляцию.

"В рамках каждого вечера организаторы планируют раскрывать актуальные для современной семьи вопросы. Найти ответы на них помогут приглашенные спикеры: богословы, психологи, общественные деятели, ученые"

– пресс-служба религиозной организации