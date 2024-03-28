Вечер Азербайджана прошел в Шатре Рамадана 2024

В Москве, в Шатре Рамадана у Мемориальной мечети на Поклонной горе, прошел вечер Азербайджана. ”Шатер Рамадана” – это ежегодный социально-благотворительный проект, организованный Духовным управлением мусульман города Москвы при поддержке Духовного управления мусульман России.

Мероприятие проводится с 2006 года и проходит в священный для мусульман месяц Рамадан. Каждый день в Шатре проходят вечера, посвященные определенной тематике или общине. Представительство Фонда Гейдара Алиева в России по инициативе вице-президента фонда Лейлы Алиевой каждый год принимает участие в этом благотворительном проекте. В этом году вечер был посвящен Году семьи.

Джафаров Алиакбар Расул оглы, преподаватель Московского исламского колледжа:

Сподвижник пророка Мухаммеда Умар ибн аль-Хаттаб говорит: ”Хорошее обращение между мужем и женой определяет их любовь”. Их любовь становится еще сильнее, еще теплее, потому что и муж, и жена относятся друг к другу должным образом.

Гостям Шатра показали видеоролики, рассказывающие об истории и традициях Азербайджана. Прозвучал мугам, а ученики мусульманской школы подготовили сценку о жизни пророка Мухаммеда.

Перед началом ифтара были прочитаны аяты из священного Корана и вечерняя молитва. Затем мусульмане попробовали азербайджанские национальные блюда и сладости.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всего в мероприятии приняло участие более 1,5 тысяч человек: общественные деятели, представители азербайджанской диаспоры, мусульмане различных национальностей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анас Хазрат Мамедов, директор мусульманской школы в Москве:

Наша сила в единстве и дружбе. Мы должны помогать, поддерживать друг друга, должны всегда быть рядом. Фонд Гейдара Алиева собирает очень много людей. Прикладывает много усилий, чтобы объединить людей. Это важная задача Рамадана. Поздравляю всех мусульман и желаю, чтобы, дай Бог, таких мероприятий было больше, чтобы мы показали врагам нашей страны, что мы сильные, что цели Рамадана – благие и цели Шатра благие. Дай Аллах, чтобы на таких встречах мы стали еще дружнее, мудрее, воспитывали наших детей так, чтобы они были полезны стране, обществу и всем людям.