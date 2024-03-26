Вестник Кавказа

Как прошел Вечер Азербайджана в Шатре Рамадана 2024?

"Вестник Кавказа"
Вечер Азербайджанской Республики состоялся сегодня в Шатре Рамадана на Поклонной горе. Показываем на фото, как проходило посвященное Азербайджану мероприятие у Мемориальной мечети.

Шатер Рамадана 2024 продолжает работу при Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве. Каждый день в Шатре проходят вечера, посвященные определенной тематике или общине.

Первого апреля Шатер Рамадана принял Вечер Азербайджанской Республики.  

В программу традиционно вошел концерт, на котором выступали артисты – как взрослые, так и дети. Состоялся и ифтар.  

Организатор Вечера Азербайджана в Шатре Рамадана – Представительство фонда Гейдара Алиева в России.

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Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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