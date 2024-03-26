Как прошел Вечер Азербайджана в Шатре Рамадана 2024?

Вечер Азербайджанской Республики состоялся сегодня в Шатре Рамадана на Поклонной горе. Показываем на фото, как проходило посвященное Азербайджану мероприятие у Мемориальной мечети.

Шатер Рамадана 2024 продолжает работу при Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве. Каждый день в Шатре проходят вечера, посвященные определенной тематике или общине.

Первого апреля Шатер Рамадана принял Вечер Азербайджанской Республики.

В программу традиционно вошел концерт, на котором выступали артисты – как взрослые, так и дети. Состоялся и ифтар.

Организатор Вечера Азербайджана в Шатре Рамадана – Представительство фонда Гейдара Алиева в России.