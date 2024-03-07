Вестник Кавказа

Гигантский воздушный шар и шатер: Махачкала празднует Рамадан

Гигантский воздушный шар и шатер: Махачкала празднует Рамадан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале священный месяц отмечается с особой торжественностью. Улицы и центральная мечеть украшены декоративными элементами, а в честь празднования был запущен воздушный шар.

В Махачкале, столице Дагестана, этот священный месяц отмечается особенно торжественно. Улицы и центральная мечеть украшены декоративными элементами. Также в честь праздника запущен воздушный шар.

«Мы украсили воздушный шар, который будет летать над Махачкалой. Единственное, погода пока не позволяет это сделать.<> Еще будет один сюрприз, его горожане увидят в ближайшем время»

– гендиректор благотворительного фонда «Инсан» Магомедрасул Магомедов

С наступлением Рамадана на телевышке высветилось поздравление со словами, напоминания верующим о начале этого благословенного месяца.

Во вторник в столице Дагестана был открыт республиканский шатер Рамадана. Здесь одновременно смогут находиться около пяти тысяч человек. Каждый сможет соблюсти пост вместе с другими верующими, принять участие в молитвах и обрядах, насладиться общением и взаимной поддержкой.

Подобные шатры будут организованы не только в центре Махачкалы, но и во многих районах и селах региона. Это позволит жителям города и пригородов праздновать Рамадан в единстве, соблюдая традиции и обычаи, передаваемые из поколение в поколение.

 

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