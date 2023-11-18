Рамадан 2024: как выбрать финики для ифтара

Сухофрукты полезны для здоровья, мусульмане во время поста в Рамадан разговляются финиками. Как выбрать хорошие сухофрукты и сколько их можно съесть в день?

Хорошие сухофрукты должны иметь приятный запах и не быть блестящими, напомнила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Сухофрукты богаты клетчаткой, содержат различные витамины, минералы, богаты антиоксидантами, однако есть их нужно с осторожностью из-за сладости.

«Сухофруктами принято называть высушенные фрукты или ягоды. Раньше их готовили в основном естественным путем — сушили на солнце. Сейчас для этого используют промышленные аппараты, такие, например, как дегидраторы, но, независимо от способа сушки, сахара в сухофруктах содержится гораздо больше, чем в свежих продуктах»

– врач

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В день рекомендуется съедать около 30 г сухофруктов, это три финика – интересно, что именно столько фиников полагается съедать в ифтар.

Как выбрать сухофрукты

Сухофрукты не должны быть блестящими или очень яркими, такой товарный вид им придают маслом, химическими веществами, используют диоксид серы, известный как консервант Е220.

Также важно обратить внимание на запах сухофруктов, посторонних запахов быть не должно, они должны пахнуть фруктами.

«Стоит насторожиться, если от сухофруктов исходит запах солярки или бензина — это может говорить о том, что их сушили не на специальном оборудовании, а на газовой или бензиновой горелке»

– врач

Ифтар и финики

В Рамадан финики рекомендуется включать в рацион, разговляться после дневного поста мусульманам следует финиками и водой. Финики упоминаются в Коране, считается, что они росли в Райском саду.

Особый сорт фиников растет в Медине в Саудовской Аравии, это сорт «аджва» - священный финик.

Для того, чтобы начать трапезу после поста подойдут финики любого сорта, их великое множество, а богатый состав этих плодов благотворно сказывается на здоровье тех, кто держит пост.