Вечер Азербайджана в Шатре Рамадана 2024

В Москве в Шатре Рамадана у Мемориальной мечети на Поклонной горе прошёл вечер Азербайджанской Республики. «Шатер Рамадана» – это ежегодный социально-благотворительный проект, организованный Духовным управлением мусульман города Москвы при поддержке Духовного управления мусульман России.

Каждый день в Шатре проходят вечера, посвященные определенной тематике или общине. Представительство Фонда Гейдара Алиева в России по инициативе вице-президента фонда Лейлы Алиевой каждый год принимает участие в этом благотворительном проекте. В этом году вечер был посвящён Году семьи.