Опубликовано: 10:57, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В январе 2023 года Россия поставила Китаю свыше 2,7 млрд кубометров газа, став лидером по поставкам и обогнав крупных поставщиков в лице Катара, Австралии и Туркменистана.

Россия расположилась на первой строчке по поставкам природного газа в Китай в январе текущего года, оценивалась сумма экспорта по газопроводу и в сжиженном виде, сообщает пресс-служба китайской таможни.

Общие поставки топлива из России в январе достигли свыше 2,7 млрд кубометров, что позволило опередить с весомым отрывом такие страны, как Катар и Туркменистан (по 2,2 млрд кубометров), а также Австралию (1,9 млрд кубометров).

Стоит отметить, что Россия с января увеличила трубопроводные газовые поставки. Так, "Газпромом" было поставлено почти 2 млрд куб м газа через "Силу Сибири", в то время как поставки СПГ составили 770 млн кубометров.

Россия в январе 2023 года в общем поставила 4,83 млрд кубометров трубопроводного газа, что меньше по сравнению с январскими показателями 2022 года (4,83 млрд кубометров).