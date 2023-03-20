РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия стала лидером по поставкам газа в Китай в январе

Россия стала лидером по поставкам газа в Китай в январе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В январе 2023 года Россия поставила Китаю свыше 2,7 млрд кубометров газа, став лидером по поставкам и обогнав крупных поставщиков в лице Катара, Австралии и Туркменистана.

Россия расположилась на первой строчке по поставкам природного газа в Китай в январе текущего года, оценивалась сумма экспорта по газопроводу и в сжиженном виде, сообщает пресс-служба китайской таможни.

Общие поставки топлива из России в январе достигли свыше 2,7 млрд кубометров, что позволило опередить с весомым отрывом такие страны, как Катар и Туркменистан (по 2,2 млрд кубометров), а также Австралию (1,9 млрд кубометров).

Стоит отметить, что Россия с января увеличила трубопроводные газовые поставки. Так, "Газпромом" было поставлено почти 2 млрд куб м газа через "Силу Сибири", в то время как поставки СПГ составили 770 млн кубометров.

Россия в январе 2023 года в общем поставила 4,83 млрд кубометров трубопроводного газа, что меньше по сравнению с январскими показателями 2022 года (4,83 млрд кубометров).

Турция намерена экспортировать около 40 млрд кубометров газа

Турция намерена экспортировать около 40 млрд кубометров газа

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
855 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version