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Чечня направила гуманитарную помощь в Сирию

Чечня направила гуманитарную помощь в Сирию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чечня направила очередной груз гуманитарной помощи пострадавшим от февральского землетрясения в Сирии. На борту самолета находилось около 40 т продовольственных товаров. Ранее республика направляла в Сирию товары, первой необходимости, лекарства и теплые вещи, а также оказывала адресную финансовую помощь пострадавшим

Самолет из Чечни с гуманитарной помощью для пострадавших в результате землетрясений жителей Сирии приземлился в аэропорту Латакии.

Стало известно, что на борту находилось 40 т продовольствия.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделит средства на приобретение жилья для девяти тысяч семей из Сирии.

Напомним, что власти Чечни незамедлительно направили партии гуманитарной помощи в пострадавшим от землетрясения в феврале. В их состав вошли палатки, теплые вещи и предметы первой необходимости.

Также республика оказала финансовую помощь жителям Сирии, оставшихся без жилья.

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