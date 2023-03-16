В четвертьфинал Лиги чемпионов по футболу вышли три итальянских клуба

Впервые спустя 17 лет в четвертьфинале ежегодного международного турнира по футболу сыграют три итальянских клуба.
Минувшей ночью после последних игр 1/8 финала стали известны все команды-участники четвертьфинала Лиги чемпионов по футболу.
В следующую стадию пробились испанский "Реал" и итальянский "Наполи". Мадридцы выбили из розыгрыша английский "Ливерпуль", а "Наполи" - немецкий "Айнтрахт", передает Sputnik Казахстан.
В четвертьфинале сыграют "Милан", "Интер", "Наполи", "Челси", "Манчестер Сити", "Реал", "Бавария" и "Бенфика".
Жеребьевка 1/4 финала пройдет в пятницу 17 марта в швейцарском Ньоне.