В четвертьфинал Лиги чемпионов по футболу вышли три итальянских клуба

Опубликовано: 8:27, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Впервые спустя 17 лет в четвертьфинале ежегодного международного турнира по футболу сыграют три итальянских клуба.

Минувшей ночью после последних игр 1/8 финала стали известны все команды-участники четвертьфинала Лиги чемпионов по футболу.

В следующую стадию пробились испанский "Реал" и итальянский "Наполи". Мадридцы выбили из розыгрыша английский "Ливерпуль", а "Наполи" - немецкий "Айнтрахт", передает Sputnik Казахстан.

В четвертьфинале сыграют "Милан", "Интер", "Наполи", "Челси", "Манчестер Сити", "Реал", "Бавария" и "Бенфика".

Жеребьевка 1/4 финала пройдет в пятницу 17 марта в швейцарском Ньоне.