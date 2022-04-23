В Баку завершается Кубок мира по художественной гимнастике

Кубок мира по художественной гимнастике завершается сегодня в Баку. В рамках финальных соревнований выступят гимнастки из 39 стран мира.

В Баку подходит к концу Кубок мира по художественной гимнастике завершится. Сегодня проходят заключительные соревнования.

В рамках соревнований, которые проходят на Национальной гимнастической арене, будут выявлены лучшие в программе индивидуальных и групповых упражнений.

За медали будут бороться представительницы 39 стран мира. Награды получат как отдельные спортсменки, так и команды. Победителей ждет AGF TROPHY.