Опубликовано: 13:42, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин совершит в этом году визит в Казахстан, где примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества в Костанае. Об этом было сказано на встрече посла РФ и Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с послом РФ в республике Алексеем Бородавкиным, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны поговорили о состоянии и перспективах двустороннего стратегического партнерства, а также подчеркнули важность укрепления и расширения связей в любых сферах.

Кроме того, Бородавкин и Токаев обратили особое внимание на предстоящий осенью визит президента РФ Владимира Путина в Костанай, где пройдет XIX Форум межрегионального сотрудничества.