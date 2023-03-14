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Путин приедет в Казахстан

Путин на встрече с Токаевым
© Фото: пресс-служба Кремля
Владимир Путин совершит в этом году визит в Казахстан, где примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества в Костанае. Об этом было сказано на встрече посла РФ и Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с послом РФ в республике Алексеем Бородавкиным, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны поговорили о состоянии и перспективах двустороннего стратегического партнерства, а также подчеркнули важность укрепления и расширения связей в любых сферах.

Кроме того, Бородавкин и Токаев обратили особое внимание на предстоящий осенью визит президента РФ Владимира Путина в Костанай, где пройдет XIX Форум межрегионального сотрудничества.

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