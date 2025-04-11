"Поезд Памяти" пойдет из России в Казахстан

Россия и Казахстан вместе отметят 80-летие Великой Победы, а потомки победителей Великой Отечественной войны совершат путешествие на "Поезде памяти" из России в Казахстан.

В Твери накануне прошло 23-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Российской Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан, сообщило в своем Telegram-канале посольство России в Казахстане.

Заседание провели сопредседатели Комиссии - первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин и заместитель председателя Сената Парламента Казахстана Жакип Асанов.

Андрей Яцкин рассказал о культурно-образовательных проектах с участием российских и казахстанских школьников, в том числе о "Поезде памяти", в котором примут участие потомки победителей, представители народов всех 15 республик бывшего СССР.

"Мы высоко ценим вклад наших дедов и прадедов в разгром фашистской Германии. Помним и о том, что каждый второй, ушедший из братской республики на фронт, отдал свою жизнь за нашу общую Победу"

- Андрей Яцкин

Казахстанский сопредседатель комиссии оценил важность и знаковость решения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Россию в дни празднования 80-летия Победы, отметив: Казахстан и Россия - ключевые партнеры, и память о подвиге наших отцов и дедов - это то, что прочно связывает две страны.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что в регионе чтут подвиг казахстанцев, которые сражались с фашистами на тверской земле и участвовали в Ржевской битве.

В совместных мероприятиях в Твери участвовали представители МИД РФ, Роскосмоса, Россотрудничества, акимата Восточно-Казахстанской области и другие представители местных властей, которые также возложили цветы у Ржевского мемориала Советскому солдату и у мемориала воинам-казахстанцам в деревне Трубино.