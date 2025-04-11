"Поезд Памяти" пойдет из России в Казахстан

В Твери накануне прошло 23-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Российской Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан, сообщило в своем Telegram-канале посольство России в Казахстане.
Заседание провели сопредседатели Комиссии - первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин и заместитель председателя Сената Парламента Казахстана Жакип Асанов.
Андрей Яцкин рассказал о культурно-образовательных проектах с участием российских и казахстанских школьников, в том числе о "Поезде памяти", в котором примут участие потомки победителей, представители народов всех 15 республик бывшего СССР.
"Мы высоко ценим вклад наших дедов и прадедов в разгром фашистской Германии. Помним и о том, что каждый второй, ушедший из братской республики на фронт, отдал свою жизнь за нашу общую Победу"
- Андрей Яцкин
Казахстанский сопредседатель комиссии оценил важность и знаковость решения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Россию в дни празднования 80-летия Победы, отметив: Казахстан и Россия - ключевые партнеры, и память о подвиге наших отцов и дедов - это то, что прочно связывает две страны.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что в регионе чтут подвиг казахстанцев, которые сражались с фашистами на тверской земле и участвовали в Ржевской битве.
В совместных мероприятиях в Твери участвовали представители МИД РФ, Роскосмоса, Россотрудничества, акимата Восточно-Казахстанской области и другие представители местных властей, которые также возложили цветы у Ржевского мемориала Советскому солдату и у мемориала воинам-казахстанцам в деревне Трубино.