США отменили санкции против Bereke Bank

Опубликовано: 9:56, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Санкции против Bereke Bank отменены Минфином США, эту информацию, опубликованную накануне, подтвердили в самом банке. Организация была выведена из-под санкций после смены основного акционера, которым ранее был Сбербанк, и переименования.

США действительно отменили санкции, введенные ранее в отношении казахстанского Bereke Bank, который прежде был дочерней компанией Сбербанка. Соответствующее подтверждение распространила его пресс-служба.

В нем уточняется, что Минфин США накануне вывел банк из двух списков - блокирующих и секторальных санкций.

Почему отменили санкции против банка?

В пресс-службе пояснили, что рестрикции были сняты после смены основного акционера - с сентября им выступает Национальный холдинг "Байтерек".

Изменилось и название банка - прежде он носил наименование Texakabank.

Что будет после отмены санкций?

Даже находясь под санкциями, банк продолжал оказывать услуги физическим и юридическим лицам. Ограничения повлияли в основном на операции с валютой, в основном с американскими долларами и евро. Теперь они не действуют.