Разведка США уверена: Иран не создает ядерное оружие

Опубликовано: 21:44, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Иран не ведет работ, которые обычно требуются для создания ядерного оружия, говорится в докладе, выпущенном разведкой США. Однако, если санкции против Ирана не смягчат, он может начать обогащать уран до уровня, достаточно для создания оружия.

В Иране не ведутся работы, которые необходимо предваряют испытания ядерного оружия, считают американские спецслужбы.

Оценка внесена в прогноз по угрозам, который они составляют ежегодно.

В документе говорится, что на сегодняшний день в Иране не зафиксировано проведения процедур, связанных с изготовлением ядерного оружия. Не производится в стране и действий для создания устройства, которое было бы готово к испытаниям, передает РИА Новости.

Иран наращивает обогащение урана

Американские спецслужбы отмечают, что, в отсутствие ядерной сделки, Иран может начать обогащать уран до 90% - уровня, достаточного для создания ядерного оружия. Остановить Тегеран может лишь открывшаяся возможность смягчения санкций.

Тегеран договорился с МАГАТЭ

Ранее гендиректор МАГАТЭ совершил визит в Иран. По его итогам Рафаэль Гросси заявил, что агентство и Тегеран готовы подписать соглашение, которое поможет возрождению сделки по иранской ядерной программе (СВПД).

В целом стороны достигли договоренности о продолжении конструктивного сотрудничества, в том числе в рамках прояснения вопроса о возникновении обогащенных до почти 84% частиц урана на объекте в Фордо.

Иранская сторона утверждала, что обогащение урана ведется исключительно до разрешенного уровня, а появление таких частиц в небольших количествах естественно и обусловлено техническими особенностями.

ИРИ увеличивает добычу урана

Месяц назад стало известно о начале разработки нового уранового месторождения в центральной иранской провинции Йезд. На церемонии запуска была озвучена основная цель - расширение производства атомной энергии и развития атомной промышленности.