Разведка США уверена: Иран не создает ядерное оружие

В Иране не ведутся работы, которые необходимо предваряют испытания ядерного оружия, считают американские спецслужбы.
Оценка внесена в прогноз по угрозам, который они составляют ежегодно.
В документе говорится, что на сегодняшний день в Иране не зафиксировано проведения процедур, связанных с изготовлением ядерного оружия. Не производится в стране и действий для создания устройства, которое было бы готово к испытаниям, передает РИА Новости.
Иран наращивает обогащение урана
Американские спецслужбы отмечают, что, в отсутствие ядерной сделки, Иран может начать обогащать уран до 90% - уровня, достаточного для создания ядерного оружия. Остановить Тегеран может лишь открывшаяся возможность смягчения санкций.
Тегеран договорился с МАГАТЭ
Ранее гендиректор МАГАТЭ совершил визит в Иран. По его итогам Рафаэль Гросси заявил, что агентство и Тегеран готовы подписать соглашение, которое поможет возрождению сделки по иранской ядерной программе (СВПД).
В целом стороны достигли договоренности о продолжении конструктивного сотрудничества, в том числе в рамках прояснения вопроса о возникновении обогащенных до почти 84% частиц урана на объекте в Фордо.
Иранская сторона утверждала, что обогащение урана ведется исключительно до разрешенного уровня, а появление таких частиц в небольших количествах естественно и обусловлено техническими особенностями.
ИРИ увеличивает добычу урана
Месяц назад стало известно о начале разработки нового уранового месторождения в центральной иранской провинции Йезд. На церемонии запуска была озвучена основная цель - расширение производства атомной энергии и развития атомной промышленности.