Ирано-американские переговоры ведутся в неплохом темпе – Ульянов

Переговоры между Ираном и США, посвященные иранской ядерной программе, развиваются с хорошей динамикой. Такую оценку дал постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. Ранее ход консультаций оценил президент США Дональд Трамп.

Посвященные вопросу ядерной программы Исламской Республики переговоры проходят динамично, соответствующее заявление сделал российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Можно констатировать, что американо-иранские переговоры, кажется, набирают неплохой темп"

– Ульянов

Ранее сегодня оценкой хода переговоров Вашингтона с Тегераном поделился президент США Дональд Трамп. По его словам, два раунда непрямых переговоров, которые состоялись в последние недели, были "очень хорошими". В то же время, Трамп уточнил, что для следующего шага сторонам нужно определенное время.

Перспективы достижения Ираном и США соглашения по ядерной сделке оценил и президент ИРИ Масуд Пезешкиан. По его словам, Тегеран готов к его заключению, однако только при условии, что обе стороны будут в равных условиях. Кроме того, иранский президент подчеркнул, что не должны будут нарушаться национальные интересы Ирана. В противном случае, предупредил Пезешкиан, Иран продолжит действовать в прежнем ключе.