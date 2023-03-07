Опубликовано: 22:25, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Евросоюз освободился от энергетической зависимости от РФ. Поставки газа из РФ в страны Евросоюза за восемь месяцев сократились на 80%

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что российская сторона сократила поставки газа в страны Евросоюза на 80%.

По ее словам, Евросоюз был основным покупателем глаза из РФ, но в настоящее время поставки сокращены на 80%. Фон дер Ляйен акцентировала внимание на том, что Евросоюз сделал все, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.

Россия нашла газовую альтернативу Европе

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщил о том, что в настоящее время российская сторона активно ищет новые газовые рынки.

Наиболее перспективное направление, по словам Миллера, это Азия, газовый рынок которой очень быстро развивается. Глава компании подчеркнул, что перед российским газом открываются масштабные перспективы на этом направлении.

В свою очередь вице-премьер Александр Новак, констатируя сокращения поставок газа, отметил, что сейчас российская сторона наращивает поставки в Китай, а также развивает производство СПГ.