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За четыре месяца в Иране отравились более пяти тысяч школьников

За четыре месяца в Иране отравились более пяти тысяч школьников
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран захлестнула череда массовых отравлений среди детей школьного возраста. С ноября в 230 школах 25 провинций страны пострадали стали более 5 тысяч детей, причем предположительные причины возникновения токсикологии у молодежи сильно разнятся.

За последнее время в школах Ирана участились случаи отравления детей – симптомы отравления были отмечены у детей из 230 иранских школ в 25 провинциях страны, заявил сегодня член Комиссии парламента по расследованию массовых отравлений в школах Мохаммад Хасан Асфари.

Статистика со дня первого зафиксированного случая в ноябре в городе Кум, когда пострадали 18 девочек, по вчерашний день показывает, что жертвами отравления стали более 5 тысяч школьников - мальчиков и девочек… Причем самые высокие показатели статистики - у девочек, цитирует Асфари РИА Новости со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA.

Ситуация настолько тревожная, что по распоряжению президента страны Эбрахима Раиси иранские органы власти создали рабочую группу, чтобы провести расследование, в ее работе примут участие органы безопасности и правопорядка и представители Минздрава страны.

А вот в причинах отравлений есть сильные расхождения: чиновники Минздрава считают, что серия отравлений могла быть преднамеренной акцией, организованной "внешними силами", парламентарии говорят об отравлениях азотом, а СМИ пишут о газе из перцового баллончика и газе от испарений цистерн бензовозов. Причем версии о некачественном питании в школьных столовых, как ни странно, отсутствуют.

СМИ: на северо-западе Ирана отравились газом почти 60 школьников

СМИ: на северо-западе Ирана отравились газом почти 60 школьников

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