Утечка угарного газа убила мать и дочь в Рустави

Трагическое происшествие случилось из-за угарного газа в Рустави. ЧП унесло жизни двух человек – членов одной семьи. Еще несколько, в том числе дети, пострадали.

Отравление угарным газом стало причиной смерти женщины и ее дочери, живущих в многоэтажном доме, в Рустави (Квемо Картли), подробности трагедии рассказали в грузинских СМИ.

Предварительно известно, что смертельный газ проник в квартиры на двух этажах: на третьем и на четвертом. Он попал в эти помещения через вентиляционную систему.

Мать и дочь, проживавшие на верхнем этаже, не выжили. Жившая в квартире под ними семья – женщина с тремя детьми – отравились менее сильно, все они были госпитализированы.

Полиция ведет расследование.