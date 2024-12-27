В детском саду казахстанского Жанаозена произошло массовое отравление

В детском саду в одном из пригородов города Жанаозен в Мангистауской области Казахстана произошло массово отравление детей – недомогоание почувстововали около 100 воспитанников, 37 из них обратились в больницы.

В селе Кызылсай города Жанаозен в Манистауской области Казахстана произошло массовое отравление воспитанников одного из дошкольных учреждений – по словам родителей, недомогание после приема пищи почувствовали около 100 детей.

В медицинские учреждения города с жалобами на боли в желудке после того, как они поели в детском саду, обратились 37 детей с родителями, все они были обследованы, сообщает Lada.kz со ссылкой на информацию управления здравоохранения Мангистауской области.

"Из 37 осмотренных человек четверо госпитализированы (1 взрослый, 3 детей). Остальные направлены домой на амбулаторное лечение. Сейчас детский сад закрыт, уполномоченные органы проводят проверку"

- управление здравоохранения Мангистауской области

Напомним, накануне в медицинское учреждение курортных Ессентуков доставили 12 детей с симптомами отравления. Состояние детей средней тяжести. Медики выявили у несовершеннолетних норовирусную инфекцию, сообщили в Минздраве Ставрополья. Происшествием занимается прокуратура региона.