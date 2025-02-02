В Ессентуках выписали пятерых детей после отравления

После отравления из больницы Ессентуков выписали пятеро детей. Всего с отравлением были госпитализированы 12 несовершеннолетних.
Стало известно о состоянии детей, госпитализированных из санатория в Ессентуках 1-2 февраля с симптомами отравления.
Всего в больнице оказались 12 детей, это юный спортсмены из Белгородской области, которые приехали на ставропольский курорт на сборы.
"Пять детей выписали, остальные ориентировочно до четверга останутся в больнице"
– городская администрация
У пациентов была диагностирована ротавирусная инфекция.