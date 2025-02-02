Вестник Кавказа

В Ессентуках выписали пятерых детей после отравления

В Ессентуках выписали пятерых детей после отравления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После отравления из больницы Ессентуков выписали пятеро детей. Всего с отравлением были госпитализированы 12 несовершеннолетних.

Стало известно о состоянии детей, госпитализированных из санатория в Ессентуках 1-2 февраля с симптомами отравления.

Всего в больнице оказались 12 детей, это юный спортсмены из Белгородской области, которые приехали на ставропольский курорт на сборы.

"Пять детей выписали, остальные ориентировочно до четверга останутся в больнице"

– городская администрация

У пациентов была диагностирована ротавирусная инфекция.

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